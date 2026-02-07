WTA Cluj-Napoca: Wieder nix! Raducanu muss weiter warten

Emma Raducanu hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Cluj-Napoca zwar erstmals seit den US Open 2021 wieder ein finale erreicht, war dort aber gegen Lokalmatadorin Sorana Cirstea chancenlos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 19:33 Uhr

Emma Raducanu muss weiterhin auf ihren zweiten Turniersieg warten

Was für ein Sieg für Sorana Cirstea! Die Rumänin, die in dieser Saison ja ihre Abschiedstour bestreitet, gewann ihr Heimturnier in Cluj-Napoca mit einem überzeugenden 6:0 und 6:2 gegen Emma Raducanu.

Für die Britin geht damit eine eigentlich gute Woche mit einem Dämpfer zu Ende. Denn erstmals seit ihrem Sieg bei den US Open 2021 hatte die Britin wieder ein Finale erreicht. Das aber lief überhaupt nicht nach den Vorstellungen von Raducanu: Denn die ersten acht Spiele gingen an Cirstea. Dann kam Raducanu auf 2:2 im zweiten Satz heran. Und konnte danach nicht mehr anschreiben.