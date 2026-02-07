WTA Ostrava: Katie Boulter dreht Finale gegen Tamara Korpatsch

Tamara Korpatsch hat den Titel beim WTA-250-Event in Ostrava knapp verpasst. Die Deutsche musste sich Katie Boulter im Finale in drei Sätzen geschlagen geben.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 18:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Katie Boulter sicherte sich den Titel in Ostrava

Tamara Korpatsch hat ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour verpasst. Im tschechischen Ostrava musste sich die 30 Jahre alte Hamburgerin im Finale der Britin Katie Boulter mit 7:5, 2:6 und 1:6 geschlagen geben.

Zum zweiten Mal war Korpatsch ins Finale eines WTA-Turniers vorgedrungen, hatte dabei keinen Satz abgegeben. Entsprechend selbstbewusst trat sie auf, antwortete im ersten Satz auf ein verlorenes Aufschlagspiel mit zwei Breaks und sicherte sich wenig später den ersten Durchgang. Im zweiten Satz wendete sich das Blatt: Nach zwei verlorenen Aufschlagspielen gab die Deutsche erstmals im Turnier einen Satz ab.

Im entscheidenden dritten Durchgang fand Korpatsch, die im rumänischen Cluj-Napoca 2023 ihren bisher einzigen WTA-Turniersieg gefeiert hatte, nicht mehr zu ihrem Spiel. Boulter übernahm die Kontrolle und sicherte sich nach 1:58 Stunden Spielzeit ihren vierten WTA-Titel.

Es bleibt bei einem Titel

Nach den frühen Niederlagen von Mona Barthel und Tatjana Maria war die Weltranglisten-124. die letzte verbliebene Deutsche im mit 283.347 Dollar dotierten Wettbewerb.

Andernorts sicherten sich am Samstag Sara Bejlek und Sorana Cirstea Turniersiege. Während Bejlek sensationell als Qualifikantin in Abu Dhabi triumphierte, siegte Cirstea bei ihrem Heimevent in Cluj-Napoca.