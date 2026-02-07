Emma Raducanu: Klappt es heute endlich mit dem zweiten Titel?

Viereinhalb Jahre nach ihrem Triumph bei den US Open 2021 steht Emma Raducanu heute in Cluj-Napoca erstmals wieder in einem Endspiel eines WTA-Turniers.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 07:51 Uhr

Als Emma Raducanu im Spätsommer 2021 bei den US Open den Titel holen konnte, haben wohl ziemlich viele Leute in der Tennisszene gedacht, dass dies nur der Anfang einer guten bis sehr guten Karriere gewesen sei. Schließlich hat Raducanu inklusive Qualifikation zehnMatches hintereinander gewonnen, allesamt ohne Satzverlust.

Tatsächlich folgte aber eine Durststrecke von nunmehr mehr als viereinhalb Jahren, die von Verletzungen, Trainerwechseln und, im vergangenen Jahren, knappen Niederlagen gegen Aryna Sabalenka geprägt waren. In der laufenden Woche nun hat Emma Raducanu wenigstens mal wieder ein Endspiel erreicht. Zwar „nur“ beim 250er in Cluj-Napoca, aber nachdem Raducanu auch rumänische Wurzeln hat, ist dieses Event wohl etwas Besonderes für die Britin.

Am gestrigen Samstag gab es nun ein 7:5, 3:6 und 6:3 gegen die Ukrainerin Oleksandra Oliyinykova. Das auch ein bisschen schneller über die Bühne hätte gehen können. Aber Raducanu vergeigte im zweiten Satz einen 3.1-Vorsprung. Was am Ende aber folgenlos blieb.

Das Endspiel wird in jedem Fall eine emotionale Angelegenheit werden: Denn Raducanu trifft auf Sorana Cirstea. Und die ist nicht nur die Lokalmatadorin. Sonder befindet sich auch auf ihrer Abschiedstour, wird nach der Spielzeit 2026 ihre Karriere beenden. Da würde sich ein Heimtitel natürlich schmuck machen.

