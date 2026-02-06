WTA Ostrava: Korpatsch fordert Boulter im Endspiel

Tamara Korpatsch und Katie Boulter haben das Endspiel des WTA-Tpur-250-Turniers in Ostrava erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 20:27 Uhr

© Getty Images Tamara Korpatsch spielt morgen in Ostrava um den Titel

Boulter hatte im Halbfinaltag mit einem fulminanten 6:1 und 6:3 gegen Katie Volynets vorgelegt. Da hatte Tamar Korpatsch mit Diane Parry beim 6:4 und 6.4 schon ein paar Probleme mehr.

Für die mittlerweile 30-jährige Korpatsch geht es um den zweiten Titel in ihrer Karriere. Den ersten hatte sie 2023 in Cluj-Napoca geholt.

Katie Boulter hat derweil schon drei Championships auf der Habenseite: 2023 und 2024 gewann sie in Nottingham, 2024 dazu noch in San Diego.