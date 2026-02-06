WTA: Simona Halep hat "ihren Frieden" gefunden

Vor einem Jahr bestritt Simona Halep ein letztes mal beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca ein professionelles Tennismatch. Die ehemalige Topspielerin bereut auch zwölf Monate später diese Entscheidung keineswegs.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 10:14 Uhr

© Getty Images Simona Halep genießt das Leben ohne die Tour.

Vor ziemlich genau einem Jahr unterlag Simona Halep der Italienerin Lucia Bronzetti in zwei Sätzen. Es war das letzte Match als Tennisprofi für die ehemalige Weltranglistenerste, die ihre Entscheidung direkt nach dem Match verkündete. Halep trat in der Heimat von der großen Tennisbühne ab. Ein Jahr später berichtet die 34-Jährige, dass dieser Schritt keineswegs falsch gewesen ist.

Stattdessen hat Halep nach eigener Aussage ihren “Frieden gefunden” und freut sich als Botschafterin des WTA-250-Turniers in Cluj-Napoca in neuer Funktion dem Tennis weiterhin treu bleiben zu können: "Ich bin stolz auf meine neue Aufgabe und auch auf das, was ich alles erreicht habe." Im März 2024 kehrte Halep nach einer langen Doppingsperre zurück und versuchte ihr Glück auf der Tour nochmal.

Halep siegte in Paris und Wimbledon

Nach einem Jahr entscheid sich Halep dann auf Grund einer Knieverletzung für das Ende der Laufbahn. Immer wieder musste die ehemalige Topspielerin auf Turnierstarts verzichten, da der Körper nicht mehr mitspielte. Den letzten ihrer 24-WTA-Titel gewann die Rechtshänderin im August 2022 in Toronto. Mit den Triumphen bei den French Open 2018 und in Wimbledon ein Jahr später gewann Halep zwei Grand-Slam-Titel.

Mit dem Ende der Karriere in Cluj-Napoca, wo Halep selbst 2021 das Endspiel erreichte, starte nun ein neuer Lebensabschnitt. Und dieser scheint zu gefallen.