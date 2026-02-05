WTA: Korpatsch im Halbfinale von Ostrava

Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier im tschechischen Ostrava das Halbfinale erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.02.2026, 22:51 Uhr

© Getty Images Tamara Korpatsch steht in Ostrava im Halbfinale

Die 30 Jahre alte Hamburgerin setzte sich im Viertelfinale gegen Caty McNally (USA/Nr. 6) glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2 durch. Damit steht Korpatsch erstmals bei dem mit 283.347 Dollar dotierten Turnier in der Vorschlussrunde.

Korpatsch hatte zuvor bereits die an Position zwei gesetzte Emiliana Arango aus Kolumbien sowie Anna Siskova (Tschechien) geschlagen. Nach den frühen Niederlagen von Mona Barthel und Tatjana Maria ist die Weltranglisten-124. weiter die letzte verbliebene Deutsche im Wettbewerb.

Auch wenn Korpatsch nur drei ihrer 15 Break-Points nutzen konnte, sicherte sie sich nach 1:17 Stunden den ersten Satz. Im zweiten Satz hatte Korpatsch weniger Mühe.

Im Halbfinale trifft Korpatsch am Freitag (18.00 Uhr/Sky) auf die Französin Diane Perry.