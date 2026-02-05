WTA Austin: Venus Williams mit einer Wildcard dabei

Beim WTA-Turnier in Austin wird Venus Williams aufschlagen und damit bereits ihr viertes WTA-Turnier in diesem Jahr spielen. Damit Hat die US-Amerikanerin ab den 23. Februar eine erneute Chance auf den ersten Sieg in diesem Jahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2026, 11:53 Uhr

© Getty Images Venus Williams wird beim WTA-Turnier in Austin an den Start gehen.

Nachdem Venus Williams zum Saisonstart drei Turniere spielte und bei den Australian Open im Einzel und Doppel an den Start ging, setzt die 45-Jährige ihre Reise auf der WTA Tour nun fort. Wie die Veranstalter des WTA-Turniers in Austin mitteilten, erhält die siebenfache Grand-Slam-Siegerin eine Wildcard für das Turnier im Februar.

„Ich freue mich schon sehr auf meine erste Teilnahme bei dem Turnier“, wird Williams in einem offiziellen Turnierstatement zitiert. Das Turnier in Austin fand erstmals 2023 statt. Das 250er-Event startet am 23. Februar und wird auf Hardcourt ausgetragen. Titelverteidigerin ist Jessica Pegula, die auch erneut am Turnier teilnehmen wird.

Venus Williams übertrifft Vorjahresmarke

Venus Williams wartet aktuell noch auf ihren ersten Matcherfolg im Jahr 2026. Bei den Turnieren in Hobart, Auckland und den den Australian Open setzte es stets Erstrundennierlagen.

Sollte Williams dort aufschlagen, würde die ehemalige Weltranglistenerste bereits im Februar ihre Turnieranzahl aus dem Vorjahr übertreffen. 2025 startete Williams bei drei verschiedenen Events. In Austin wäre es bereits ihre vierte Turnierteilnahme im aktuellen Kalenderjahr. Die spielende Legende hat in diesem Jahr wohl sehr viel vor.