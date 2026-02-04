WTA Abu Dhabi: Belinda Bencic zieht kurz vor dem Match zurück

Belinda Bencic hat kurz vor ihrem ersten Match beim WTA 500er-Turnier in Abu Dhabi rausgezogen. Die Schweizerin musste auf Grund einer Erkrankung ihr Achtelfinalduell gegen Sonay Kartal absagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2026, 16:01 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic musste in Abu Dhabi kurzfristig rausziehen.

Sicherlich hätte sich Belinda Bencic nach dem frühen Aus bei den Australian Open eine schnelle Rückkehr auf den Tenniscourt gewünscht. Doch daraus wurde an diesem Mittwoch nichts. Krankheitsbedingt sagte die Schweizerin ihre Partie gegen die Britin Sonay Kartal ab. In der ersten Runde hatte die im Turnier topgesetzte Bencic ein Freilos.

So reist die Weltranglistenneunte ohne Match aus Abu Dhabi ab und wird damit in der kommenden Woche auch ihren Top-Ten-Platz wieder einbüßen, denn die 28-Jährige ging als Titelverteidigerin in das Turnier und verliert damit 500 Punkte. Simona Waltert, als zweite Schweizerin im Hauptfeld, schied bereits am Dienstag gegen Clara Tauson aus. Kartal siegte währenddessen gegen Lucky Loserin Renata Zarazua aus Mexiko in zwei Sätzen und darf sich über die Viertelfinalteilnahme freuen.

Alexandrova jetzt beste Spielerin im Turnier

In der Runde der letzten acht Spielerinnen steht auch die an Position zwei gesetzte Ekaterina Alexandrova, die sich gegen Dayana Yastremska in zwei Sätzen durchsetzte. Die Weltranglistenelfte geht nach Bencic Rückzug durch ihre Position nun als Topfavoritin in die letzten Tage des Turniers. Ihr letztes Turnier gewann die 31-Jährige vor ziemlich genau einem Jahr beim WTA-Event in Linz.

Hier das Einzel-Tableau in Abu Dhabi