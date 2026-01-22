Australian Open: Hoppla! Geheimfavoritin Bencic fliegt raus

Mit Belinda Bencic ist am heutigen Donnerstag eine der Mitfavoritinnen auf den Titel bei den Australian Open 2026 ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 13:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Belinda Bencic ist bei den Australian Open überraschend gescheitert

Wenn man vor den Australian Open 2026 tippen hätte müssen, ob eher Belinda Bencic oder Stan Wawrinka die dritte Runde erreichen können, dann wäre wohl Bencic die sichere Variante gewesen. Zumal sie beim United Cup all ihre fünf Matches gewinnen konnte. Tatsächlich hat nun aber „Stan The Man“ eine dritte Partie in Melbourne vor sich (und zwar gegen Taylor Fritz), während Bencic überraschend nicht mehr dabei ist.

Denn die an Position zehn gesetzte Schweizerin musste sich Nikola Bartunkova mit 3:6, 6:0 und 4:6 geschlagen geben. Die tschechische Qualifikation bekommt es nun mit Elise Mertens zu tun.

Osaka noch im Rennen

Letztlich ohne Probleme ist eine andere Mitfavoriten weitergekommen, nämlich Elena Rybakina. Die Kasachen setzte sich gegen Varvara Gracheva mit 7:5 und 6:2 durch. Nun geht es für Rybakina gegen Tereza Valentina, die das rein tschechische Duell gegen Linda Frühvirtova für sich entscheiden konnte.

Naomi Osaka ist ebenfalls weiter. Die zweimalige Siegerin der Australian Open gewann gegen Sorana Cirstea mit 6:3, 4:6 und 6:2 und spielt nun gegen Madison Inglis aus Australien um den Einzug ins Achtelfinale, wo wohl Iga Swiatek warten würde. Die Weltranglisten-Zweite hatte gegen Marie Bouzkova beim 6:2 und 6:3 keine Probleme, muss in Runde drei nun gegen Anna Kalinskaya aus Russland ran.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen