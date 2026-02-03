WTA Ostrava: Topgesetzte Maria scheitert an Volynets

Herber Dämpfer für Tatjana Maria im tschechischen Ostrava: Bei ihrem persönlichen Auftaktmatch des WTA-250-Turniers unterlag die 38-Jährige der US-Amerikanerin Katie Volynets im Achtelfinale mit 5:7, 1:6.

von Redaktion/SID

zuletzt bearbeitet: 03.02.2026, 18:14 Uhr

© Getty Images Die topgesetzte Tatjana Maria musste in Ostrava früh die Segel streichen.

Maria war als Nummer eins der Setzliste in das Turnier gegangen und hatte in der ersten Runde ein Freilos genossen.

Gegen die 14 Jahre jüngere Volynets startete die Deutsche denkbar schlecht in die Partie, kassierte unmittelbar nach Beginn das Break. Couragiert kämpfte sich Maria in die Partie, holte sich den Aufschlag zurück und wehrte drei von vier Breakbällen ab, brachte Volynets jedoch nur selten selbst in Bedrängnis. Im zweiten Satz brach die Weltranglisten-54. dann schnell ein.

Letzte verbliebene Deutsche in Ostrava ist damit Tamara Korpatsch, die am Mittwoch auf die an Nummer zwei gesetzte Kolumbianerin Emiliana Arango trifft. Zuvor war Mona Barthel in Runde eins bereits ausgeschieden.

Hier das Einzel-Tableau in Ostrava