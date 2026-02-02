WTA Ostrava: Mona Barthel scheitert nach erfolgreicher Quali

Mona Barthel musste sich beim WTA-250er-Turnier im tschechischen Ostrava bereits in Runde eins der Hausherrin Linda Frühvirtova geschlagen geben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 21:55 Uhr

© Getty Images

Mona Barthel musste sich zum Turnierauftakt gegen die Tschechin Linda Frühvirtova nach 1:47 Stunden Spielzeit mit 7:6 (4), 6:4 geschlagen geben. Die 35-Jährige hatte sich zuvor erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft.

Noch im Turnier ist Tamara Korpatsch: Die Weltranglisten-124 hatte sich in Runde eins gegen die Lokalmatadorin Anna Siskova mit 6:4, 6:4 durchgesetzt und trifft im Achtelfinale auf die an zwei gesetzte Kolumbianerin Emiliana Arango.

Das Einzel-Draw in Ostrava