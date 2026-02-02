WTA-Tour: Emma Raducanu und Jelena Ostapenko feiern Auftaktsiege

Während beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi Jelena Ostapenko ihre erste Runde erfolgreich gestalten konnte, schied Paula Badosa bereits aus.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 21:32 Uhr

© Getty Images

Bei den Abu Dhabi Open, einem WTA-Tour-500-Hartplatzevent, setzte sich Jelena Ostapenko in ihrem Erstrunden-Match mit einigem Bauchweh durch: Die an sieben gereihte Lettin bezwang Anastasia Selekhmeteva in einem engen Match mit 5:7, 7:6 (4), 6:2 und zog damit ins Achtelfinale ein, wo sie es mit der jungen Tschechin Sara Bejlek zu tun bekommen wird.

Ganz anders verlief der Auftakt für Paula Badosa: Die Spanierin, die auf mehr Stabilität in der neuen Saison gehofft hatte, musste als Nummer acht ihr Match gegen Aliaksandra Sasnovich deutlich mit 4:6, 6:3, 1:6 verloren geben und verabschiedete sich damit früh aus dem Turnier.

Potapova ist Titelverteidigerin

Nachdem sich Emma Raducanu vergangene Woche von Trainer Francis Roig getrennt hatte, eröffnete sie als topgesetzte Spielerin das Hartplatz-Turnier in Cluj-Napoca (Rumänien) höchst erfolgreich. Die Britin bezwang die Belgierin Grete Minnen nach 70 Spielminuten mit 6:4, 6:0. Nächste Herausforderung für die 23-Jährige ist die Slowenin Kaja Juvan.

Beim WTA-250-Event in Transilvanien ist übrigens Neo-Österreicherin Anastasia Potapova Titelverteidigerin. Die damals noch für Russland startende 24-Jährige setzte sich im Endspiel 2025 gegen die Italienerin Lucia Bronzetti in drei Sätzen durch. Potapova eröffnet morgen ab 10:00 Uhr (MEZ) gegen selbige die 2026er-Ausgabe des rumänischen Hallen-Hartplatz-Turniers - eventuell ein gutes Omen für sie.

