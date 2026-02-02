WTA Ostrava: Tamara Korpatsch weiter
Tamara Korpatsch hat beim WTA-250er-Turnier im tschechischen Ostrava die zweite Runde erreicht.
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 17:46 Uhr
Korpatsch schlug zum Turnierauftakt die Lokalmatadorin Anna Siskova mit 6:4, 6:4. Sie trifft damit im Achtelfinale auf die an zwei gesetzte Kolumbianerin Emiliana Arango.
Neben der Weltranglisten-124. Korpatsch ist auch Qualifikantin Mona Barthel (WTA-Nr. 215) noch im Einsatz. Sie spielt am Abend gegen Linda Fruhvirtova.
