WTA Ostrava: Tamara Korpatsch weiter

Tamara Korpatsch hat beim WTA-250er-Turnier im tschechischen Ostrava die zweite Runde erreicht. 

von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 17:46 Uhr

Korpatsch schlug zum Turnierauftakt die Lokalmatadorin Anna Siskova mit 6:4, 6:4. Sie trifft damit im Achtelfinale auf die an zwei gesetzte Kolumbianerin Emiliana Arango. 

Neben der Weltranglisten-124. Korpatsch ist auch Qualifikantin Mona Barthel (WTA-Nr. 215) noch im Einsatz. Sie spielt am Abend gegen Linda Fruhvirtova.

Montag
02.02.2026, 17:46 Uhr
