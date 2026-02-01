WTA Cluj-Napoca: Frühes Aus für Ella Seidel

Ella Seidel ist beim WTA-250er-Turnier in Cluj-Napoca in der ersten Runde ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.02.2026, 20:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die 20-Jährige unterlag der an acht gesetzten Ana Bondar mit 6:4, 6:7 (6) und 0:6.

Seidel war die einzige deutsche Starterin beim Turnier in Rumänien.

Ab morgen im Einsatz sind jedoch noch Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Mona Barthel - beim Turnier im tschechischen Ostrava. Maria hat als Nummer 1 des Turniers ein Freilos zum Auftakt, Korpatsch trifft auf die Tschechin Anna Siskova. Barthel ist über die Qualifikation ins Hauptfeld gelangt und bekommt es in Runde 1 mit Linda Fruhvirtova ebenfalls mit einer Lokalmatadorin zu tun.

Zum Einzel-Draw in Cluj-Napoca

Zum Einzel-Draw in Ostrava