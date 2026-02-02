WTA-Weltrangliste: Elena Rybakina nun die Nummer 3, Siegemund Deutschlands Beste

Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina hat sich im WTA-Ranking nach oben gespielt. Erstmals stehen zudem zwei Mütter in den Top Ten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 15:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Elena Rybakina

Während Aryna Sabalenka mit 10.990 Punkten recht einsame Kreise an der Spitze zieht, bleibt die Lage dahinter spannend. Iga Swiatek hat zwei ihre Position 2 verteidigt (7.978 Zähler), spürt nun aber die aktuelle Melbourne-Siegerin im Nacken: Elena Rybakina nämlich, die dank ihres zweiten Majortitels um zwei Positionen steigt und nun Dritte ist - mit 7.610 Zählern. Rybakina war 2023 schon mal so weit oben gestanden.

Dahinter: das US-Trio um Amanda Anisimova (4.), Coco Gauff (5.) und Jessica Pegula (6.), allesamt in den 6.000er-Punktregionen vertreten. Mirra Andreeva (7.) und Jasmine Paolini (8.) folgen. Und danach, erstmals in der Geschichte der WTA, stehen mit Belinda Bencic (9.) und Elina Svitolina (10.) zwei Mütter unter den zehn besten Spielerinnen der Tenniswelt.

Ein neues Career-High hat die Kanadierin Victoria Mboko (13.) inne, auch Naomi Osaka (14.) steigt, trotz ihres Rückzugs in Runde 3 in Melbourne. Vorjahressiegerin Madison Keys (15.) fällt hingegen um sechs Plätze. Grund: Für "Maddie” war diesmal schon im Achtelfinale Schluss. Shootingstar Iva Jovic (20.) steht erstmals unter den Top 20. Die 18-Jährige hatte in Melbourne unter anderem Jasmine Paolini besiegt und war bis ins Viertelfinale gestürmt. Die gleichaltrige Tschechin Tereza Valentova (44.) hat ebenfalls erstmals die Top 50 geknackt, ebenso Janice Tjen (47.). Für Daria Kasatkina (62.) und Vorjahres-Halbfinalistin Paula Badosa (65.) geht es abwärts.

Eva Lys rutscht ab, Siegemund neue Nummer 1

Aus deutscher Sicht? Ist Laura Siegemund (48.) die neue Nummer 1, vor Tatjana Maria (54.). Eva Lys (59.) konnte ihre Achtelfinalpunkte aus 2025 nicht verteidigen und rutscht um 20 Plätze ab. Ella Seidel (83.) ist als vierte deutsche Spielerin unter den Top 100 dabei.

In Österreich bleibt Anastasia Potapova (58.) die beste Akteurin, vor Julia Grabher (78.), die 17 Plätze gutmacht. Sinja Kraus (104.) macht zwei Plätze gut. Und Lilli Tagger (128.) klettert nach ihrem ITF-Turniersieg in Fujairah um stolze 27 Positionen auf ein Career-High!

Aus Schweizer Sicht sind neben Bencic auch Viktorija Golubic (89.) und Simona Waltert (94.) unter den Top 100 vertreten.

Zum WTA-Ranking