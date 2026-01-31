Iva Jovic und die Tipps von Novak Djokovic

Iva Jovic hat ein wunderbares erstes Grand-Slam-Turnier 2026 gespielt. Und dabei von den Tipps von Großmeister Novak Djokovic profitiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 15:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iva Jovic wird am Montag erstmals unter den Top 20 der WTA-Weltrangliste stehen

Dass Novak Djokovic den nachfolgenden Generationen auf Nachfrage gerne Ratschläge mit auf den Weg gibt, ist bekannt. Egal, ob es sich nun um jüngere serbische Spieler wie Hamad Medjedovic handelt. Oder um ebenfalls noch sehr junge, wiewohl weit erfolgreichere Profis wie Jannik Sinner, dessen Coach Darren Cahill Djokovic ein paar mehr als nur sachdienliche Hinweise zuspielte.

Und also ist es keine Überraschung, dass sich auch Iva Jovic im Laufe der Australian Open erfolgreich an den dortigen Rekordchampion gewandt hat. Jozic ist zwar in den USA geboren, ihre familiären Wurzeln liegen aber in Südosteuropa. In Melbourne machte Jovic mit ihre Run bis ins Viertelfinale erstmals auf ganz großer Bühne so richtig auf sich aufmerksam. Was die 18-Jährige ab Montag auch erstmals unter die 20 besten Profis auf der WTA-Tour befördern wird.

Jovic bekommt Ratschläge von Djokovic

Die größte Überraschung gelang der Teenagerin wohl gegen Jasmine Paolini. Und genau vor diesem Spiel hatte sie ein paar Ideen von Novak Djokovic eingeholt. ES sollten nicht die letzten bleiben.

„Er hat mir immer wieder Tipps getextet“, erklärte Jovic in einer ihrer Pressekonferenzen in Melbourne. „Wir haben uns ausgetauscht, und ich glaube, dass wir eine kleine Beziehung aufgebaut haben. Das ist großartig. Und ich wünsche ihm für den Rest des Turniers nur das Beste.“

Dieser Wunsch ist ja schon fast zur Gänze in Erfüllung gegangen: Denn dass Novak Djokovic im Halbfinale gegen Jannik Sinner gewinnen würde, damit hat wohl auch Iva Jovic nicht gerechnet.



