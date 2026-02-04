Kafelnikov über Andreeva:"So wird sie nie einen Grand Slam gewinnen"

Yevgeny Kafelnikov zeigt sich äußert unzufrieden über die gezeigte Leistung von Mirra Andreeva bei den Australian Open. Große Titel seinen mit ihrem aktuellen Spiel sogar komplett ausgeschlossen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2026, 18:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Yevgeny Kafelnikov ist aktuel nicht der größte Fan von Mirra Andreeva.

Mirra Andreeva galt vor den Australian Open als Titelkandidatin. Das verdiente Aus der Russin gegen Elina Svitolina im Achtelfinale begrub sämtliche Hoffnungen auf ein herausragendes Turniers der 18-Jährigen. Für Landsmann Yevgeny Kafelnikov war das Mach gegen Svitolina nicht nur eine Niederlage, sonder eine Offenbarung. Der ehemalige Weltranglistenerste spricht dem Teenager nach dieser Leistung sogar die Chance auf einen Grand-Slam-Titel ab.

“Ich wünschte, ich hätte dieses Match nicht gesehen”, resümierte Kafelnikov in einem Podcastformat und geht hart mit Mirra Andreeva ins Gericht: “Dieses Duell hat zahlreiche Mängel in ihrem Spiel offenbart. So wie sie aktuell spielt, hat sie keine Chance auf einen Grand-Slam-Erfolg oder die Nummer eins in der Weltrangliste zu werden.” Für den Australian-Open-Sieger aus dem Jahr 1999 steht fest: “Sie muss jetzt vieles verändern!”

Andreeva reist zur Titelverteidigung nach Dubai

Dieser Forderung könnte Mirra Andreeva durchaus nachkommen. Die Weltranglistensiebte präsentierte sich nach dem klaren Aus in Melbourne nachdenklich und kündigte eine umfassende Analyse an. Für die Russin spricht ganz klar das Alter. Gerade erst volljährig und mit bereits zwei 1000er-Titeln in der Vitrine lässt sich das Selbstvertrauen schnell wiederfinden.

In Dubai hat Andreeva noch in diesem Monat einen der beiden Titel zu verteidigen, damit stehen viele Punkte auf dem Spiel. Die vierfache WTA-Tour-Siegerin kann also direkt zeigen, ob sie dem wachsenden Druck standhalten kann. Die Meinung von Yevgeny Kafelnikov würde damit sicherlich wieder positiver ausfallen.