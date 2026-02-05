WTA Cluj-Napoca: Raducanu im Halbfinale, Cirstea stoppt Potapova

Emma Raducanu fehlen noch zwei Matchsiege zu ihrem zweiten Titel auf der WTA-Tour. Gleiches gilt in Cluj-Napoca aber auch für Lokalmatadorin Sorana Cirstea.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2026, 19:26 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu hat in Cluj-Napoca das Halbfinale erreicht

Sollte Emma Raducanu in ihrer Karriere keinen weiteren Titel im Profitennis holen, so würde sie dennoch mit einem einzigen Championship in Rente gehen, um das sie der allergrößte Teil der WTA-Kontrahentinnen beneidet. Denn Raducanu hat bekanntlich 2021 ziemlich überraschend die US Open gewonnen. Und das aus der Qualifikation heraus.

Danach gab es - natürlich nur gefühlt - mehr Trainerwechsel als Erfolgserlebnisse auf dem Tenniscourt. Erst vor wenigen Tagen wurde die Trennung von Francisco Roig bekannt. In Cluj-Napoca stehen die Sterne nun aber nicht schlecht für Emma Raducanu. Denn nach einem 6:0 und 6:4 gegen Maja Chwalinska steht die Britin schon im Halbfinale. Dort geht es morgen gegen Oliaksandra Oliynykova aus der Ukraine.

Aber auch wenn Raducanu selbst rumänische Wurzeln hat, so gehören die Herzen in Cluj-Napoca wohl einer anderen Spielerin: Sorana Cirstea nämlich. Die Lokalmatadorin befindet sich ja auf Abschiedstour. Und zog mit einem 7:5 und 6:4 gegen Neu-Österreicherin Anastasia Potapova ins Halbfinale ein, wo sie entweder auf Daria Snigur oder Aue Yuan treffen wird.

Hier das Einzel-Tableau in Cluj-Napoca

