WTA: Bejlek krönt Sensationslauf mit Abu-Dhabi-Titel, Cirstea triumphiert in Cluj-Napoca

Sara Bejlek und Sorana Cirstea haben am Samstag auf der WTA-Tour Turniersiege gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 16:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sara Bejlek triumphierte in Abu Dhabi

Sara Bejlek hat beim WTA-500-Event in Abu Dhabi ihren bisher größten Sieg gefeiert. Die 20-jährige Tschechin, die sich in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate durch die Qualifikation gekämpft hatte, holte am Samstag mit einem 7:6 (5) und 6:1-Finalerfolg über die Weltranglistenelfte Ekaterina Alexandrova den Titel.

Auf dem Weg zu ihrem WTA-Premierentitel hatte sich Bejlek zuvor unter anderem gegen Clara Tauson und Jelena Ostapenko behauptet. In der kommenden Woche wird die Linkshänderin erstmals zu den 50 besten Spielerinnen der Welt zählen.

In Cluj-Napoca bekamen die Zuschauer eine Turnierkategorie tiefer einen Heimsieg zu sehen. Die Rumänin Sorana Cirstea ließ der topgesetzten Emma Raducanu im Finale des WTA-250-Events keine Chance und siegte souverän mit 6:0 und 6:2. Raducanu hätte in Cluj-Napoca ihr erstes Turnier seit den US Open 2021 gewinnen können.

Das Einzel-Tableau in Abu Dhabi

Das Einzel-Tableau in Cluj-Napoca