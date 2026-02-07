WTA Doha: Kaum Zeit zum Feiern - Elena Rybakina jagt den nächsten Titel

Nur knapp eine Woche nach ihrem Triumph bei den Australian Open schlägt Elena Rybakina bereits wieder in Doha auf. Dort ist die Kasachin hinter Iga Swiatek an Position zwei gesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 15:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina startet in Doha

Als Frau der großen Emotionen ist Elena Rybakina nun wahrlich nicht bekannt. Und doch ist anzunehmen, dass die Kasachin ihren Triumph bei den Australian Open durchaus genossen hat. Allzu viel Zeit blieb der 26-Jährigen ja ohnehin nicht, startet am Sonntag doch bereits das WTA-1000-Turnier in Doha.

Als Nummer zwei des Turniers genießt Rybakina in der ersten Runde ein Freilos. Zum Auftakt geht es für die Weltranglistendritte gegen Emiliana Arango oder Xinyu Wang, ehe im Achtelfinale mit Diana Shnaider die erste gesetzte Spielerin warten könnte. Potenzielle Viertelfinalgegnerin ist Mirra Andreeva, im Halbfinale droht Rybakina ein Duell mit Coco Gauff.

Anisimova startet als Titelverteidigerin

Angeführt wird das Feld in Katar von Iga Swiatek. Die Polin eröffnet ihrerseits gegen Janice Tjen oder Sorana Cirstea, danach könnte Elise Mertens warten. Weitere mögliche Stolpersteine auf dem Weg ins Endspiel sind Jasmine Paolini (Viertelfinale) und Titelverteidigerin Amanda Anisimova bzw. Elina Svitolina (Halbfinale).

Große Abwesende in Doha ist freilich die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die sich nach der Finalniederlage in Melbourne vorerst eine Pause gönnt. Neben ihr fehlen unter anderem Jessica Pegula, Madison Keys, Belinda Bencic und Naomi Osaka.

Das Einzel-Tableau in Doha