Garbine Muguruza bringt Sohn Marcos zur Welt

Wie die ehemalige Weltranglistenerste Garbine Muguruza in den sozialen Netzwerken bekanntgab, brachte sie vor wenigen Tagen mit ihrem Sohn Marcos ihr erstes Kind zur Welt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 14:49 Uhr

© Getty Images Vor wenigen Tagen schenkte Gardine Muguruza ihrem Sohn Marcos das Licht der Welt.

Frohe Kunde überlieferte die ehemalige Weltranglistenerste Garbine Muguruza in dieser Woche auf ihrem Instagram-Kanal. Mit zwei Fotos des kleinen Marcos verkündete die Spanierin die Geburt ihres ersten Kindes mit ihrem Ehemann Arthur Borges, kommentiert mit den Worten: „Unser kleines Wunder“.

Ihren Ehemann lernte die heute 32-jährige Muguruza 2021 während der US Open bei einem privaten Spaziergang im New Yorker Central Park kennen, der die Top-Spielerin erkannte, sie um ein Selfie bat und ihr für das Turnier viel Glück wünschte. Nachdem der Funke auch bei der zweifachen Grand-Slam-Siegerin übergesprungen war, verabredeten sie sich daraufhin weiter und wurden ein Paar, dass im Oktober 2024 den Bund der Ehe zusammen einging.

Ihre aktive Karriere als Tennisspielerin, die 2015 mit dem ersten großen Turniersieg in Peking richtig Fahrt aufnahm, ließ sie neben den beiden Major-Titeln in Paris 2016 und Wimbledon 2017 auch 2021 bei den WTA-Finals triumphieren, ehe sie im April 2024 ihre erfolgreiche Laufbahn beendete.

Auch nach ihrer Zeit als Spielerin ist Muguruza immer noch in der Tennisszene aktiv. Nachdem die 10-fache WTA-Titelträgerin Ende des vergangenen Jahres als Turnierdirektorin bei den WTA-Finals in Saudi-Arabien fungierte, wird sie ab diesem Jahr als gleichberechtigte Turnierdirektorin beim Masters-Event in Madrid neben Feliciano Lopez zugange sein, der seiti einigen Jahren den Part für die Herrenseite übernimmt.