Australian Open: Sabalenka vs. Rybakina - Wiederholungsfight mit Seltenheitswert

Aryna Sabalenka oder Elena Rybakina? Einer dieser Namen wird am Samstag in der Siegerinnenliste der Australian Open verewigt. Das Duell fand zuletzt bei den WTA Finals im Herbst statt. Ein Fakt, der äußerst selten passiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 09:51 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Elena Rybakina trafen zuletzt bei den WTA Finals im Endspiel aufeinander.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und Elena Rybakina als Fünfte des WTA-Rankings bestrieten am Samstag das Endspiel der Australian Open. Zum zweiten mal nach 2023 dürfen sich die Fans in Down Under auf diese Finalpaarung freuen. Sabalenka siegte damals in drei Sätzen und feierte ihre Titelpremiere aus Majorebene.

Wer auf das saisonfinale im vergangenen Herbst schaut, dürfte von dieser Finalpaarung nicht überrascht sein. Aryna Sabalenka gilt als Weltranglistenerste stets zum Favoritinnenkreis. Elena Rybakina fand zum Ende des vergangenen Jahres zu ihrer Topform zurück. Folgerichtig standen sich beide Kontrahentinnen auch bei den WTA Finals in Riad gegenüber.

Hingis und Davenport machten es vor 26 Jahren vor

Dass die beiden Finalistinnen des Jahresendturniers im darauffolgenden Endspiel der Australian Open aufeinandertreffen, ist durchaus eine Besonderheit. Martina Hingis und Lindsay Davenport waren das letzte Duo im Winter 1999/2000. Beide Duelle gingen damals mit Davenport an dieselbe Spielerin. Ein gutes Omen für Elena Rybakina, die in Riad in zwei Sätzen ihren ersten Titel bei den Finals feiern konnte.

Doch Aryna Sabalenka dürfte trotz dieser etwas eingestaubten Statistik als klare Favoritin in das Duell gehen, auch wenn Widersacherin Rybakina zuletzt 18 ihrer 19 Matches gewinnen konnte.

