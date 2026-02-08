Alycia Parks bestätigt: Serena Williams ist ziemlich gut in Form

Wie auch immer ein mögliches Comeback von Serena Williams aussehen mag: Die Zeichen mehren sich, dass es eines geben wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 21:20 Uhr

© Getty Images Was plant Serena Williams?

Dass man gerade in Doha erfährt, wie es um Serena Williams bestellt ist … Nun, gut: Das Portal tennismajors.com hat in Katar also mit Alycia Parks gesprochen, die dort zwei erfolgreiche Qualifikations-Matche hinter sich gebracht hat. Das erste gegen Rebeka Masarova, das zweite gegen Solana Sierra.

Warum das so ist? Das wollte Parks nicht direkt dem Einfluss von Serena zuschreiben. Aber nur so viel: „Ich habe tatsächlich mit ihr am letzten Montag trainiert. Und gestern habe ich ihr eine Nachricht geschickt. Serena ist ganz sicher eine gute Mentorin für mich. Und sie hat mir sehr geholfen, vor allem bei meinen Trainingseinheiten.“

Auf die aktuelle Verfassung von Serena Williams angesprochen meinte Parks: „Sie ist in einer fantastischen Form. Ich glaube, sie würde auf der Tour toll performen.“

Ob überhaupt oder wann ist aber komplett unklar. Einerseits hat Serena jedwede Comeback-Gerüchte vehement von sich gewesen. Aber ganz ohne Grund wird sie sich ja nicht auf jene Liste von Sportlerinnen gesetzt haben, die regelmäßig von der Nationalen Doping Agentur überprüft werden.

