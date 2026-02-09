WTA Doha: Titelverteidigerin Anisimova muss aufgeben

Amanda Anisimova, die im vergangenen Jahr das WTA-Tour-1000-Turnier in Doha gewinnen konnte, musste schon im ersten Match ihrer versuchten Titelverteidigung aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 19:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova musste in Doha aufgeben

Es waren keine schönen Szenen, die sich da Anfang des dritten Satzes in der Partie zwischen Amanda Anisimova und Karolina Pliskova abgespielt haben: Anisimova, die in Doha ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollte, hatte offenbar Probleme mit dem Kreislauf, nahm beim Stand von 7:5, 6:7 (3) und 1:2 ein Medical Timeout - und musste zwei Spiele später tatsächlich ihrer Gegnerin zum Weiterkommen gratulieren.

Was andererseits aber nichts von der Leistung von Pliskova wegnehmen soll: Die tschechische Rückkehrerin spielte teilweise fantastisches Tennis, ließ mit ihren knallharten und flachen Grundschlägen Anisimova oft ratlos zurück. Im Achtelfinale geht es nun in jedem Fall gegen eine Landsfrau. Und zwar entweder gegen Karolina Muchova oder Tereza Valentova.

Auch Emma Raducanu konnte ihre Partie nicht beenden. Die Britin, die vergangene Woche in Cluj-Napoca ihr erst zweites Finale erreicht hatte, musste gegen Camilla Osorio beim Stand von 6:2, 4:6 und 0:2 aufgeben.

Schon früher am Montag hatte sich Olympiasiegerin Qinwen Zheng mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Sofia Kenin zurückgemeldet. Und Emma Navarro gewann gegen Tatjana Maria in zwei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Doha