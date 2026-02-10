WTA Doha: Coco Gauff scheitert zum Auftakt, Iga Swiatek souverän weiter

Mitfavoritin Coco Gauff ist beim WTA-1000-Turnier in Doha bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Keine Probleme in ihrer Auftaktpartie hatte Iga Swiatek.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.02.2026, 16:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff erlebte die nächste Enttäuschung

Nach dem gestrigen Aus von Titelverteidigerin Amanda Anisimova hat sich am Dienstag beim WTA-1000-Event in Doha die nächste Mitfavoritin verabschiedet. French-Open-Siegerin Coco Gauff, die in der Hauptstadt Katars als Nummer vier des Turniers zunächst von einem Freilos profitiert hatte, unterlag der Italienerin Elisabetta Cocciaretto in der zweiten Runde klar mit 4:6 und 2:6.

Nach der Klatsche im Australian-Open-Viertelfinale gegen Elina Svitolina erlebte Gauff damit die nächste Enttäuschung. Für Cocciaretto, die als Lucky Loser in den Hauptwettbewerb nachgerückt war, geht es im Achtelfinale in Ann Li erneut gegen eine US-Amerikanerin.

Ostapenko sorgt für Überraschung

Wesentlich besser lief es für die topgesetzte Iga Swiatek. Die Polin fertigte Janice Tjen mit 6:0 und 6:3 ab und bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Daria Kasatkina zu tun. Die Australierin besiegte Elise Mertens überraschend glatt mit 6:4 und 6:0.

Ein Ausrufezeichen setzte Vorjahresfinalistin Jelena Ostapenko mit ihrem 6:4 und 6:2-Erfolg über die Weltranglistenzehnte Ekaterina Alexandrova. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich Maria Sakkari gegen Jasmine Paolini durch, Linda Noskova verlor gegen Varvara Gracheva in drei Sätzen. Keine Probleme hatten Svitolina (6:1 und 6:4 gegen Dayana Yastremska) und Victoria Mboko (6:4 und 6:4 gegen Vera Zvonareva).

Das Einzel-Tableau in Doha