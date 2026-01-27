Australian Open: Halbfinale! Elina Svitolina kegelt Coco Gauff raus

Elina Svitolina hat dank einer Machtdemonstration gegen Coco Gauff das Halbfinale der Australian Open erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 10:26 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina ließ Coco Gauff keine Chance

Elina Svitolina ist weiterhin nicht zu stoppen! Die Ukrainerin setzte sich im Viertelfinale der Australian Open gegen Coco Gauff souverän mit 6:1 und 6:2 durch und erreichte in Melbourne damit zum ersten Mal die Vorschlussrunde. Mit ihrem überraschend klaren Sieg über die Weltranglistendritte prolongierte die 31-Jährige außerdem ihren beeindruckenden Saisonstart.

Gegen Gauff profitierte Svitolina auch von einer schwachen Darbietung der US-Amerikanerin. Die amtierende French-Open-Siegerin hatte vor allem mit ihrem Service große Probleme und fand in der Rod Laver Arena zu keinem Zeitpunkt zu ihrem Spiel. Svitolina verwandelte nach nur 59 Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball.

Svitolina fordert im Halbfinale Sabalenka

Svitolina, die zu Beginn das Jahres das WTA-250-Turnier in Auckland gewonnen hatte, hält im Kalenderjahr 2026 nun bei einer Bilanz von zehn Siegen und null Niederlagen. In Melbourne ist die Ukrainerin sogar noch ohne Satzverlust. “Ich bin sehr zufrieden, wie das Turnier bislang läuft”, sagte Svitolina nach dem Match im On-Court-Interview. Am Montag wird die 31-Jährige wieder zu den Top Ten der Welt zählen.

Svitolina, die in ihrer Karriere noch nie in einem Grand-Slam-Finale stand, bekommt es im Halbfinale mit Aryna Sabalenka zu tun. Die Weltranglistenerste hatte in der Day Session dank einer überzeugenden Leistung den Erfolgslauf der 18-jährigen US-Amerikanerin Iva Jovic beendet.

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Melbourne