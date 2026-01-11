WTA Auckland: Svitolina startet die Saison mit Titelgewinn!

Elina Svitolina hat mit einem 6:3 und 7:6 (6) gegen die Chinesin Xinyu Wang das Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Auckland gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 10:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elina Svitolina hat in Auckland ihren 19. Karriere-Titel im Einzel geholt

Die Saison 2026 geht gut los für Elina Svitolina. Denn die Ukrainerin wurde beim WTA-Tour-250-Turnier in Auckland ihrer Favoritenrolle gerecht, gewann das Finale gegen Xinyu Wang mit 6;3 und 7:6 (6). Es war der schon 19. Turniersieg für Svitolina, der zweite in Australien nach Brisbane 2018.

Mit diesem Erfolg zeigte die mittlerweile 31-Jährige auch mal wieder ihre Nervenstärke: Denn es war das 23. Endspiel für Elina Svitolina - und lediglich vier davon hat sie verloren.

Im Doppel gab es einen Erfolg von Hanyu Guo und Kristina Mladenovic. Die Französin muss nun schnell weiter nach Melbourne - denn dort ist sie im Qualifikations-Draw für die Australian Open 2026 notiert.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland

