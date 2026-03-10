WTA Indian Wells: Sabalenka lässt Osaka keine Chance

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka ist mit einem sicheren 6:2 und 6:4 als erste Spielerin in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 20:46 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Indian Wells 2026 im Viertelfinale

Von den Namen her hätte das Treffen zwischen Aryna Sabalenka und Nomi Osaka ein echter Schlager werden können. Die Realität auf der WTA-Tour anno 2026 ist aber: Osaka hat nach ihrer Babypause zwar den Anschluss an die erweiterte Weltspitze gefunden - wenn sich aber Sabalenka nicht selbst schlägt, dann hat die Japanerin im Grunde keine Chance.

Und so war es dann auch am heutigen Dienstag im ersten Match im Stadium 1. Sabalenka diktierte die Partie von beginn an, ging schließlich nach einem 6:2 und 6:4 als souveräne Siegerin vom Court.

In der nächsten Runde, dem Viertelfinale also, wird es wohl enger zugehen. Denn da bekommt es Sabalenka entweder mit Amanda Anisimova oder der jungen Kanadierin Victoria Mboko zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells