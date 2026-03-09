Amanda Anisimova: Die Sonne scheint auch auf dem Platz

Amanda Anisimova erteilte Emma Raducanu im Drittrundenmatch beim WTA 1000er-Turnier in Indian Wells eine Lehrstunde. Die US-Amerikanerin strahlt aktuell mit der kalifornischen Sonne um die Wette.

von tennisnet.com

© Getty Images Amanda Anisimova freut sich über ihr aktuell gutes Spiel.

Nur zwei Spiele überließ Amanda Anisimova Kontrahentin Emma Raducanu beim 6:1 und 6:1 am Montagnachmittag (Ortszeit). Die US-Amerikanerin benötigte lediglich 54 Minuten für den Achtelfinaleinzug und bestätigte damit die gute Leistung, die die Weltranglistensechste in der vorherigen Runde in den Sätzen zwei und drei gegen Anna Blinkova zeigte. “Ich bin heute von Beginn an sehr zufrieden mit meinem Spiel”, resümierte die US-Amerikanerin nach dem Duell mit Raducanu.

Anisimova agierte über die ganze Spielzeit sehr selbstbewusst und hebt genau diesen Aspekt als besonders relevant hervor: “Ich versuche in jede Situation aktiv reinzugehen und fokussiert zu bleiben. Das ist sehr wichtig für das Selbstvertrauen. Ich hoffe, ich kann das weiterhin aufrecht erhalten.” In den letzten vier Sätzen gab die 24-Jährige lediglich drei Spiele ab. Das ist beeindruckend.

Im Achtelfinale wartet Victoria Mboko

Im Achtelfinale wartet mit Victoria Mboko ein Duell zweier Top-Ten-Spielerinnen, die aktuell beide viel Selbstvertrauen auf dem Court ausstrahlen. Das Match-Up verspricht also viel Spannung. Und birgt für Anisimova neue Herausforderungen, die das Selbstvertrauen kitzeln könnten. Wenn die Finalistin von Wimbledon und den US Open aus dem Jahr 2025 aktuell überhaupt etwas kitzelt.

Sollte der nächste klare Sieg folgen, würde sich Anisimova als einer der Topfavoritinnen auf den Titel in Indian Wells ins Gespräch bringen. Es wäre nach den Triumphen in Doha und Peking im letzten Jahr bereits der dritte Titel bei einem 1000er-Event. Das Lächeln der Weltranglistensechsten würde die kalifornische Sonne glatt überstrahlen.

