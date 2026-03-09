WTA Indian Wells: Rybakina siegte auch gegen die Umstände

Elena Rybakina siegte in ihrem ersten Duell beim WTA 1000er-Turnier in Indian Wells gegen Haley Baptiste in drei Sätzen. Vor allem die Bedingungen machten der Kasachin zwischenzeitlich zu schaffen und erwiesen sich als weiterer Gegner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 07:02 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina siegte in Indian Wells trotz schwieriger Bedingungen.

Am Ende war es dnan doch eine deutliche Nummer für Elena Rybakina im Duell gegen US-Amerikanerin Haley Baptiste. Die US-Amerikanerin durfte sich beim Heimturnier natürlich über die Unterstützung des Publikums in Kaliforniern freuen. Doch die Kasachin sah diesen Aspekt nach dem 7:6(5), 2:6, 6:2 gar nicht als größten Einfluss von außen wahr. Viel mehr machten der Weltranglistendritten die Bedingungen zu schaffen: “Ich habe nur versucht im Match zu bleiben”, entgegnete Rybakina auf Nachfrage zu den Becshaffenheiten auf dem Court.

Neben dem langsamen Spielbelag und den harten Bällen war es vor allem der Wind, der Elena Rybakina zu schaffen machte: “Ich war ein bissschen zu hastig beim Serve, wenn man die Windbedingungen bedent" Die Selbstkritik nach dem Match fiel sicherlich leichter, nachdem Rybakina nach 2:18 Stunden Spielzeit als Siegerin vom Court gehen durfte. Nach eigener Aussage nahm die zweifache Grand-Slam-Siegerin im zweiten Satz ein wenig Energie in ihrem Spiel raus.

Rybakina trifft nun auf Kostyuk

Trotzdem reichte es im dritten Satz zum Sieg. “Ich bin froh, dass ich am Ende meinen Weg gefunden habe." Für Elena Rybakina gab es am Ende also ein Happy End und Selbstvertrauen, dass sie auch bei schwierigen Bedinungen in Indian Wells Stand halten kann.

Für Rybakina geht es in der dritten Runde gegen Marty Kostyuk weiter. Die Ukrainerin belegt aktuell Rang 28 in den WTA-Charts und könnte ebenfalls für ein unangenehmes Match-Up sorgen.

