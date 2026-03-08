WTA Indian Wells: Sabalenka eröffnet den Tag standesgemäß

Aryna Sabalenka ist mit einem 6:4 und 6:1 gegen Jaqueline Cristian ins Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 20:44 Uhr

Die größte Aufmerksamkeit bekommt Aryna Sabalenka im Moment ja für ihren Verlobungsring. Das war auch gleich Thema beim On-Court-Interview nach dem sicheren 6:4 und 6:1 gegen Jaqueline Cristian in Runde drei des WTA-Tour-1000-Events in Indian Wells. Leichte Probleme hatte die Weltranglisten-Erste eigentlich nur am Ende des ersten Satzes, als sie beim Stand von 5:3 nicht ausservieren konnte. Unmittelbar danach gelang Sabalenka aber neuerlich ein Break.

Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka in Indian Wells ja das Endspiel erreicht, musste sich dort aber Mirra Andreeva geschlagen geben. Die nächste Gegnerin 2026 wird in der Partie zwischen Naomi Osaka und Camila Osorio ermittelt.

Später am Sonntag gibt es außerderm noch mindestens ein Match, bei dem die Emotionen hochgehen werden: Dann nämlich, wenn Coco Gauff auf Alexandra Eala trifft.

