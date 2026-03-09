WTA Indian Wells: Anisimova zu stark für Raducanu, Gauff muss aufgeben

Amanda Anisimova hat Emma Raducanu in der dritten Runde des WTA 1000er-Turniers in Indian Wells eine Lehrstunde erteilt. Coco Gauff schied auf Grund einer verletzungsbedingten Aufgabe im zweiten Satz gegen Alexandra Eala aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 06:59 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova war für Emma Eaducanu nicht zu knacken.

Emma Raducanu verabschiedet sich mit einer deutlichen Niederlage aus dem Turnier in Indian Wells. Gegen die Weltranglistensechste Amanda Anisimova verlor die Britin deutlich mit 1:6 und 1:6. Anisimova dominierte die gesamte Partie, die bereits nach nur 54 Minuten entschieden war.

Für Raducanu, die zuletzt mal wieder auf der Coachingposition etwas veränderte, ist das Ergebnis gegen Top-Ten-Spielerin Anisimova, nach einem guten ersten Match gegen Anastasia Zakharova, eine bittere Enttäuschung.

Schmerzen zu stark: Coco Gauff gibt auf!

Bitter endete der Abend auch für Coco Gauff, die zu Beginn des zweiten Satzes nach einer knappen Stunde auf dem Court verletzungsbedingt gegen Alexandra Eala aufgeben musste. Nach einer 2:1-Führung zu Beginn der Partie, brachte die US-Amerikanerin kein Spiel mehr auf das Scoreboard. Heftige Schmerzen im Schlagarm zwangen die Weltranglistenvierte dann schließlich zur Aufgabe.

Erfolgreicher verlief der Abend für Victoria Mboko. Die Kanadierin siegte gegen Anna Kalinskaya deutlich 6:4 und 6:1, unterstreicht damit erneut ihre Zugehörigkeit in den Top Ten und kann diese in den nächsten Runden festigen. Die 19-Jährige fordert im Achtelfinale nun Amanda Anisimova. Die Siegerin dieser Partie trifft im Viertelfinale mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Aryna Sabalenka.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen