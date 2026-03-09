Coco Gauff zur Verletzung: Fühlte sich an "wie ein Feuerwerk"

Coco Gauff musste in der dritten Runde beim WTA 1000er-Turnier in Indian Wells gegen Alexandra Eala verletzungsbedingt aufgeben. Eine Entwarnung konnte die US-Amerikanerin anschließend nicht geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 16:27 Uhr

© Getty Images Coco Gauff musste im Match gegen Alexandra Eala vorzeitig aufgeben.

Der Start in das Drittrundenmatch gegen Alexandra Eala verlief für Coco Gauff nach Plan. Die US-Amerikanerin führte 2:1, doch ein weiteres Spiel sollte die 21-Jährige an diesem Tag nicht mehr auf das Scoreboard bringen. Stattdessen folgte beim Stand von 2:6 und 0:2 die Aufgabe. Zu groß waren die Schmerzen im linken Arm.

Gauff berichtete nach dem Match in der Pressekonferenz von dem Vorfall: “Es fühlte sich an wie ein Feuerwerk in meinem Arm. Ich habe so etwas zuvor noch nie gespürt.”

Auch eine Behandlungspause konnte keine Besserung mehr bringen. So musste Gauff schweren Herzens das Match vorzeitig beenden und scheidet damit bereits früh aus dem Turnier aus. Die heimischen Fans setzten natürlich viel Hoffnung auf die Weltranglistenvierte.

Gauff macht MRT zur genauen Bestimmung

Gauff erklärte in der Pressekonferenz ebenfalls, dass am morgigen Tag ein MRT folgen werde. Die Sorge um einen längeren Ausfall konnte die zweifache Grand-Slam-Siegerin damit nicht ausschließen.

Immerhin verliert Gauff durch ihr Zwangsaus nicht allzu viele Punkte im WTA-Ranking. Im vergangenen Jahr scheiterte die aus Florida stammende US-Hoffnung im Achtelfinale an Belinda Bencic. Trotzdem wird die ehrgeizige Gauff schnellstmöglich auf den Court zurückkehren wollen. Die gedrückten Daumen vieler Fans sind ihr dabei sicher.