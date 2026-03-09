Aryna Sabalenka: Bitte keine Fragen mehr nach dem Ring!

Aryna Sabalenka hat genug Fragen zu ihrem Verlobungsring gehört. Und möchte sich auf ihre nächste Gegnerin in Indian Wells 2026, nämlich Naomi Osaka, vorbereiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 07:01 Uhr

Ja wo ist er denn, der Ring?

Nach ihrem ersten Match beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells hat Aryna Sabakenka die Fragen nach ihrem Verlobungsring noch einigermaßen belustigt beantwortet (ihre Angst, dass ein Diamant heraus fallen könnte, erwies sich als nicht fundiert). Mittlerweile scheint sie das Thema aber schon zu nerven. Nach dem sicheren Erfolg gegen Jaquelin Cristan fraget die Weltranglisten-erste auf dem Court nach, ob sie das nämliche Thema nun ein Jahr lang besprechen müsse.

Nun: zum Glück kommt es in der nächsten Runde zu einem richtigen Blockbuster. Da trifft Sabalenka nämlich auf Naomi Osaka. Die Japanerin gewann gegen Camila Osorio in drei Sätzen, nahm diesen Erfolg gewohnt professionell und emotionslos zur Kenntnis.

Osaka gewinnt einziges Match

Erstaunlicherweise haben sich Aryna Sabalenka und Naomi Osaka in ihrer Karriere erst zu einem einzigen professionellen Match getroffen. Und das liegt schon eine Ewigkeit zurück: 2018 konnte sich Osaka im Achtelfinale der US Open in drei Sätzen behaupten. Damals befand sich Naomi Osaka auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Und Aryna Sabalenka ballerte die Bälle gnadenlos ins Aus.

Das ist anno 20926 naturgemäß anders. Für Naomi Osaka ist Indian Wells auch gleich wieder ein Test, wie es um ihre Fitness bestellt ist. Bei den Australian Open konnte sie ja zum Drittrunden-Match gegen Madison Inglis nicht antreten. Danach musste Osaka Pause machen.

Die hat sich Aryna Sabalenka auch gegönnt. Offiziell wegen einer leichten Verletzung an der Hüfte. Inoffiziell, weil sie einen Ring in Empfang nehmen musste. Aber zu dem ist schon alles gefragt.

