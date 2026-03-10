WTA Indian Wells: Iga Swiatek lässt Maria Sakkari abblitzen, Mirra Andreeva scheidet aus

Iga Swiatek ist souverän in das Achtelfinale beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells eingezogen. Gegen Maria Sakkari siegte die Polin deutlich in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2. Für Mirra Andreeva ist das Turnier hingegen beendet. Die Titelverteidigerin unterlag Katerina Siniakova in drei Sätzen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 07:26 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht im Achtelfinale von Indian Wells.

Iga Swiatek bleibt auch nach ihrem zweiten Auftritt in Indian Wells ohne Satzverlust. Nach dem ersten Erfolg gegen Kayla Day, siegte die Weltranglistenzweite auch gegen Maria Sakkari in zwei Sätzen. Dabei geriet die Polin sogar mit dem ersten Aufschlagspiel der Partie in Rückstand. Das Break konnte Kontrahentin Sakkari jedoch nicht lange verteidigen, aus 0:2 machte Swiatek ein 2:2 und übernahm damit die Kontrolle über die Drittrundenbegegnung.

Den ersten Satz fix eingetütet und den zweiten Durchgang anschließend mit nur einem kurzen Aussetzer vollendet. Denn dieses Mal war es Maria Sakkari, die aus dem 0:2 ein 2:2 erspielen konnte. Doch die Griechin, aktuell die Nummer 34 der Weltrangliste, sollte in der Folge kein Spiel mehr auf das Scoreboard bringen. Folgerichtig war nach 1:26 Stunde Spielzeit die Partie zu Gunsten von Iga Swiatek beendet, die im Achtelfinale mit Karolina Muchova (WTA 13) die bisher größte Aufgabe beim Turnier vor sich hat.

Titelverteidigerin Andreeva scheitert an Siniakova

Für die größte Überraschung sorgte bereits früher am Tag die Tschechin Katerina Siniakova, die gegen Mirra Andreeva in einem fast dreistündigen Schlagabtausch mit 4:6, 7:6(5) und 6:3 die Oberhand behalten sollte und damit die Titelverteidigerin vorzeitig aus dem Turnier nimmt.

Für die 18-Jährige Andreeva ist damit, nach ihrem sensationellen Lauf im vergangenen Jahr, bei der Titelverteidigung bereits nach zwei Auftritten das Turnier beendet. Siniakova trifft in der nächsten Runde auf Elina Svitolina, die sich ebenfalls zur Riege der Achtelfinalistinnen gesellte. Gegen Ashlyn Krueger siegte die Nummer neun der Welt 6:4 und 6:2.

Rybakina siegt und wird von Kartal gefordert

Später folgte auch Elena Rybakina in die Runde der letzten 16 Spielerinnen. Die Kasachin besiegte Marta Kostyuk 6:4 und 6:4. Rybakina bot Kostyuk bei eigenem Aufschlag zwar immer wieder Chancen an, doch reichte die heutige Aufschlagleistung für einen Zweisatzerfolg. Im Achtelfinale war eigentlich das Duell der Weltranglistendritten mit Madison Keys zu erwarten.

Doch die US-Amerikanerin scheiterte überraschend in drei Sätzen an Sonay Kartal aus Großbritannien. Keys, derzeit die Nummer 15 der WTA-Weltrangliste, konnte den ersten Satz noch deutlich für sich entscheiden, unterlag am Ende jedoch der Nummer 54 der Welt mit 6:2, 2:6 und 6:3. So darf nun Kartal Elena Rybakina in der nächsten Runde herausfordern.

