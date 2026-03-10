WTA Indian Wells: Pöbelnde Mirra Andreeva verlässt nach Niederlage den Court

Mirra Andreeva schied beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells überraschend gegen Katerina Siniakova aus. Der Abgang der pöbelnden Titelverteidigerin sorgte anschließend für viel Aufruhr.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 09:29 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva hatte in Indian Wells nach ihrer Niederlage keinen guten Abgang hingelegt.

Dass Mirra Andreeva bereits in der dritten Runde von Indian Wells scheitern wird, haben sicherlich nicht viele Propheten in ihren Glaskugeln gesehen. Doch Gegnerin Katerina Siniakova spielte an diesem Tag ihre ganze Erfahrung aus und kickte Titelverteidigerin Andreeva aus dem Turnier. Die 18-Jährige erlebt in diesen Wochen eine ganz neue Seite der WTA Tour. Nach ihren beiden 1000er-Titeln in Dubai und eben Indian Wells im vergangenen Jahr, hat die Weltranglistenachte erstmals richtig viel zu verteidigen. Oder eben auch zu verlieren, wenn man es negativ formulieren will.

In Dubai hielt sich vor ein paar Wochen mit einer soliden Viertelfinalteilnahme das Gefühl des frühen Ausscheidens (gegen Amanda Anisimova) noch in Grenzen. Das ist in Indian Wells nun ganz anders gelaufen. Und eben diese Erfahrung scheint Mirra Andreeva nach dem frühen Aus in Indian Wells keineswegs zu schmecken. Denn der Teenager verließ die Arena in Kalifornien gestenreich und pöbelte dabei in Richtung der Zuschauer. Diese buhten in Richtung der jungen Russin, die auch ein “F*** you all” zum Publikum gerufen haben soll. Zuvor ließ Andreeva ihren Frust bereits am Racket aus.

Andreeva muss am Verhalten arbeiten

Die Nerven liegen also definitiv blank bei Mirra Andreeva, die im vergangenen Jahr als aufsteigender Stern am WTA-Himmel mit viel Jubel und Unterstützung auf den verschiedenen Courts der Welt gefeiert worden ist. Dass sich die Gunst des Publikums nun bei ihren Matches drehen kann, da die Fans gerne mal zur Außenseiterin und nicht zu der Spielerin aus den Top Ten halten, mag ebenfalls eine neue Erfahrung sein, die Andreeva erst lernen muss.

Doch unabhängig davon ist das Verhalten der jungen Spielerin, speziell beim Abgang in Indian Wells, damit natürlich keineswegs zu entschuldigen. Mirra Andreeva zeigt mit diesem Vorfall, dass trotz spielerischer Reife in Sachen Persönlichkeitsentwicklung noch eine Menge zu tun ist. Sonst sind die Vergleiche mit einem Nick Kyrgios nicht mehr weit entfernt. Dabei will Andreeva sicherlich vordergründig sportlich ihre Schlagzeilen schreiben.

