WTA Indian Wells: Mboko fertigt Anisimova ab und fordert im Viertelfinale Sabalenka

Victoria Mboko hat sich durch einen Zweisatzerfolg über Amanda Anisimova beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells ein Viertelfinalduell mit Aryna Sabalenka erspielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 06:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Victoria Mboko siegte in zwei Sätzen

Talentproben in ihrer noch jungen Karriere hat Victoria Mboko schon einige abgegeben. Am Dienstag (Ortszeit) ließ die 19-Jährige beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells eine weitere folgen: Die Kanadierin gewann ihre Achtelfinalpartie gegen die Weltranglistensechste Amanda Anisimova glatt mit 6:4 und 6:1.

Im Viertelfinale trifft Mboko, der gegen Anisimova im gesamten Match nur sieben unerzwugene Fehler unterliefen, auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste hatte sich im ersten Achtelfinale des Tages gegen Naomi Osaka in zwei Sätzen behauptet. Das bislang einzige Duell zwischen Sabalenka und Mboko gewann die Belarussin bei den diesjährigen Australian Open mit 6:1 und 7:6 (1).

Neben Sabalenka und Mboko stehen in der oberen Hälfte Linda Noskova und Qualifikantin Talia Gibson im Viertelfinale. Noskova machte mit Alexandra Eala bei ihrem 6:2 und 6:0-Erfolg kurzen Prozess, Gibson siegte gegen Jasmine Paolini überraschend mit 7:5, 2:6 und 6:1.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells