Australian Open: Aryna Sabalenka zeigt Iva Jovic im Viertelfinale die Grenzen auf

Aryna Sabalenka steht dank einer überragenden Vorstellung gegen Iva Jovic ohne Satzverlust im Halbfinale der Australian Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 03:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka steht im Halbfinale

Aryna Sabalenka fehlen nur mehr zwei Siege zu ihrem dritten Titel bei den Australian Open. Die Weltranglistenerste fertigte die erst 18-jährige US-Amerikanerin Iva Jovic im Viertelfinale mit 6:3 und 6:0 ab und steht in Melbourne damit als erste Spielerin im Halbfinale.

Bei brütender Hitze zeigte Sabalenka, die weiterhin ohne Satzverlust blieb, zu Beginn der Day Session in der Rod Laver Arena ihre beste Turnierleistung. Die Belarussin kassierte kein einziges Break und verwandelte nach lediglich 89 Minuten Spielzeit per Ass ihren ersten Matchball zum klaren Zweisatzerfolg.

Sabalenka rauscht durch zweiten Satz

Dabei war der erste Durchgang durchaus umkämpft verlaufen. Sabalenka reichte letztlich das frühe Break zum 2:0 und sicherte sich nach knapp einer Stunde den Satzgewinn. Im zweiten Abschnitt hatte Jovic dem druckvollen Spiel der 27-Jährigen dann nichts mehr entgegenzusetzen.

“Man darf nicht auf das Ergebnis schauen. Es war überhaupt nicht einfach”, sagte Sabalenka nach dem Match im On-Court-Interview. “Ich bin überglücklich mit dem Sieg. Es war ein harter Kampf.” Im Halbfinale bekommt es die vierfache Grand-Slam-Siegerin mit Coco Gauff oder Elina Svitolina zu tun.

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Melbourne