WTA Doha: Elena Rybakina startet mit Zweisatzerfolg

Die frischgebackene Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina hat das WTA-1000-Turnier in Doha mit einem Zweisatzerfolg über Xinyu Wang eröffnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2026, 18:03 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina gewann in zwei Sätzen

Etwas mehr als eine Woche nach ihrem Triumph bei den Australian Open ist Elena Rybakina mit einem Sieg auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Die Weltranglistendritte, die beim 1000er-Event in Doha zunächst von einem Freilos profitiert hatte, gewann ihre Zweitrundenbegegnung gegen die Chinesin Xinyu Wang mit 6:2 und 6:4.

Nachdem Rybakina den ersten Durchgang nach Belieben dominiert hatte, lag Wang im zweiten Satz zwischenzeitlich mit 4:2 voran. Dank vier Spielgewinnen in Folge sicherte sich die Kasachin aber doch noch den Zweisatzsieg und damit einen Platz in der Runde der letzten 16. Dort trifft sie auf Qinwen Zheng oder Alycia Parks.

Vor Rybakina hatte sich unter anderem die topgesetzte Iga Swiatek für das Achtelfinale qualifiziert. Für die zweifache Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff setzte es hingegen das Aus.

