WTA Masters Madrid: Angeschlagene Gauff kämpft sich ins Achtelfinale

Coco Gauff steht beim WTA 1000-Turnier in Madrid im Achtelfinale. Die sichtlich gesundheitlich angeschlagene US-Amerikanerin bezwang Sorana Cirstea mit 4:6, 7:5 und 6:1.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2026, 13:38 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff kämpfte sich trotz enormer körperlicher Probleme ins Achtelfinale.

Der erste Satz geriet zu einem wahren Break-Festival. Bis zum Stand von 4:4 mussten beide Spielerinnen jeweils zweimal ihren Aufschlag abgeben, Cirstea schlug schließlich ein drittes Mal zu und servierte im Anschluss zum 6:4-Satzgewinn aus. Gauff agierte insgesamt viel zu fehleranfällig - alleine auf der Vorhand unterliefen der kraftlos wirkenden US-Amerikanerin im ersten Durchgang 17 unerzwungene Fehler.

Gleiches Bild dann zu Beginn des zweiten Satzes. Gauff produzierte weiterhin Fehler um Fehler und musste gleich zum Auftakt abermals ihr Service abgeben. Die zweifache Grand Slam-Siegerin holte sich zwar das Rebreak zum 2:2, schenkte der Rumänin jedoch mit drei Doppelfehlern und einem Vorhand-Fehler die neuerliche Break-Führung. Es folgten insgesamt drei Aufschlagverluste in Folge.

Gauff muss sich übergeben

Kurz bevor sie auf 4:4 stellte, übergab sich Gauff dann in eine der Mülltonnen am Platz. Es folgte eine medizinische Unterbrechung, während der die Weltranglisten-Dritte durch den Turnierarzt untersucht wurde. Die 22-Jährige bewies im Anschluss enorme Kämpferqualitäten und stellte den Satzausgleich her.

Im dritten Satz vergab Gauff beim Stand von 1:0 in einem wahren Marathon-Game noch mehrere Chancen auf ein Break. Zwei Games später schlug die US-Amerikanerin jedoch zu und ging mit 3:1 in Front. Cirstea wirkte im Anschluss völlig verunsichert und zunehmend frustriert. Obwohl Gauff nach eigenen Angaben Probleme hatte, "den Ball zu sehen", reichte es am Ende zum 6:1.

Im Head-to-Head mit Cirstea stellte die US-Amerikanerin somit auf 3:0.



Im Achtelfinale trifft die Nummer drei des Turnieres nun auf Linda Noskova - sofern sie sich bis dahin gesundheitlich erholt hat. Die Tschechin erreichte die Runde der letzten 16 kampflos, da ihre Gegnerin Liudmila Samsonova nicht zum Drittrunden-Duell antreten konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Madrid