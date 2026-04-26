Sabalenka nach Zauber-Schlag: "Ich warte darauf, dass Roger mir einen Rat gibt"

Aryna Sabalenka hat beim WTA 1000-Turnier in Madrid in ihrem Drittrunden-Match gegen Jaqueline Cristian für ein spielerisches Highlight gesorgt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2026, 14:06 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka zeigt sich auch in Madrid in Siegeslaune.

Beim Stand von 3:0 im ersten Satz gelang der Belarussen nämlich ein seltenes Kunststück, als sie aus dem Lauf einen einhändigen Rückhand-Passierball an ihrer verdutzten Gegnerin vorbeispielte.

"Eigentlich üben wir sie vor jeder Trainingseinheit, sogar mit der linken Hand, also habe ich schon ein paar geschlagen. Aber es in einem Match zu machen und dann noch als Winner... das ist wahrscheinlich der Schlag meines Lebens", meinte Sabalenka nach dem Match.

"Ich warte darauf, dass Roger mir einen Rat gibt", schickte die Weltranglisten-Erste noch eine humorvolle Botschaft an den Maestro mit der genialen einhändigen Rückhand nach. Möglicherweise war dies jedoch auch als kleiner Seitenhieb in Richtung Iga Swiatek gemeint, die ja zu Beginn des Monats Rat bei Rafael Nadal gesucht hatte.

Nun gegen Osaka

Nächste Gegnerin Sabalenkas ist in Madrid am Montag Naomi Osaka. "Die Matches, die wir gespielt haben, waren immer sehr harte Kämpfe, auf hohem Niveau. Egal auf dem Untergrund, es ist immer ein Kampf. Wenn ich ihr gegenüberstehe, wird es eine große Herausforderung sein, und ich freue mich darauf", erwartet die Weltranglisten-Erste ein enges Match.

Für Sabalenka geht es auch darum, ihre beeindruckende Matchbilanz aus diesem Jahr weiter auszubauen. Von 26 Matches hat sie bislang 25 für sich entschieden.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Madrid

