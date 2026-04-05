Rafael Nadal: Ein Mentor für alle - so wie Andre Agassi?

Rafael Nadal zeigt sich beim Trainingsaufenthalt von Iga Swiatek in seiner Academy auffallend aktiv an der Seite von Neo-Coach Francisco Roig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 08:06 Uhr

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© Getty Images Rafael Nadal und Iga Swiatek vor den US Open 2022

Schon klar: Der eigentliche neue Head-Coach im Team von Iga Swiatek ist Francisco Roig. Ganz sicher keine schlechte Wahl, auch wenn das Zusammenspiel des spanischen Betreuers mit Emma Raducanu nicht ganz so gut funktioniert hat. Was aber, so viel gibt die Geschichte Raducanus und ihrer Coaches her, eher an der Britin selbst gelegen hatte.

Wenn man allerdings in den sozialen Medien sieht, mit welcher Ernsthaftigkeit und dennoch viel Spaß Rafael Nadal an einigen Trainingseinheiten mit Swiatek in seiner Academy in Manacor teilnimmt, dann sollte sich niemand wundern, wenn in den kommenden Wochen plötzlich ein 22-maliger Grand-Slam-Champion im Einzel in der Box der Polin einen Platz einnimmt. Was gewissermaßen ja auch eine kleine Retourkutsche wäre: Denn als Nadal im vergangenen Jahr offiziell in Roland-Garros verabschiedet wurde, hatte sich Iga Swiatek (wie auch Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero) als Fan auf die Tribüne gesetzt.

Andre Agassi hilft etwa Sebastian Korda

Nun ist Swiatek ja nicht die einzige Weltklasse-Spielerin, die in der Academy ab und zu vorbei schaut. Im vergangenen Sommer war Alexander Zverev für ein paar Tage zu Gast, hatte aber eher mit Onkel Toni Nadal zu tun. Aber Rafa höchstselbst scheint schon Gefallen daran gefunden zu haben, sein enormes Wissen weiterzugeben. Schließlich können nur ganz wenige Personen auf diesem Planeten auf Augenhöhe mit Swiatek diskutieren.

Die gesamte Situation erinnert auch ein wenig an Andre Agassi, der dem Vernehmen nach auch jedem oder jeder, die fragt, mit Rat und tat zur Seite steht (wie etwa Sebastian Korda). Von einer kurzen Tätigkeit als Coach bei Novak Djokovic aber bei Turnieren kaum in einer Player´s Box zu sehen war.

