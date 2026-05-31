WTA: Venus Williams kommt nach Bad Homburg

Eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der letzten Jahrzehnte wird erstmals im Kurpark aufschlagen: Venus Williams erhält für das WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg (20. bis 27. Juni) eine Wildcard!

von PM

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 10:08 Uhr

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© Getty Images Venus Williams kommt in wenigen Tagen nach Bad Homburg

Das Publikum darf sich auf eine globale Ikone ihres Sports freuen, die längst Legendenstatus erlangt hat: Sieben Grand Slam-Titel im Einzel (davon allein fünf in Wimbledon), 14 Major-Triumphe im Doppel beziehungsweise zwei im Mixed (an der Seite ihrer Schwester Serena beziehungsweise von Justin Gimelstob) hat die frühere Nummer eins der Welt unter anderem gewonnen. Dazu vier olympische Goldmedaillen. Der Platz in der Hall of Fame ist ihr gewiss.

Venus Williams – oder wenn die Karriere den Traum übertrifft!

Über ihre glorreiche Karriere hat Venus Williams einmal treffend formuliert: „Alles was ich erreicht habe, war mehr als ein wahr gewordener Traum, denn: Ich hatte nicht einmal gewagt, von so etwas Großem zu träumen!“

Auch Sportdirektorin Angelique Kerber freut sich auf das Debüt der 1,85 m großen Rechtshänderin beim WTA 500-Boutiqueturnier auf der malerischen Anlage des TC Bad Homburg, der als ältester Tennisclub auf dem europäischen Festland in diesem Jahr sein 150. Jubiläum feiert. „Es ist wirklich schön, dass Venus im Kurpark an den Start geht. Ihre Erfolge sprechen für sich, und für die nachkommenden Generationen ist sie nicht nur in Sachen Willenskraft immer noch ein großes Vorbild, das diesen Sport liebt und lebt“, sagte Kerber voller Hochachtung über die 45-Jährige aus Florida.

Eine außergewöhnliche Leistung eint Williams und Kerber

Und passenderweise gibt es eine ganz besondere Verbindung zwischen Kerber und Venus Williams: Lediglich diese Beiden konnten die 23-malige Grand Slam-Gewinnerin und Superstar Serena Williams in mehr als einem Grand Slam-Finale besiegen – Kerber 2016 bei den Australian Open und 2018 auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon.

Lys und Eala wollen Selbstvertrauen für Wimbledon tanken

Neben Venus Williams erhalten bei der sechsten Auflage der Bad Homburg Open powered by Solarwatt außerdem die Hamburgerin Eva Lys und Alexandra Eala (Philippinen) jeweils eine Hauptfeld-Wildcard – die letzte und vierte wird noch bis zum Turnierstart vergeben.

Die 24-jährige Lys, Australian Open-Achtelfinalistin von 2025, hatte zuletzt vermehrt an ihrer Fitness gearbeitet und fiebert bereits der Teilnahme am bedeutendsten Event in der Vorwoche von Wimbledon entgegen. Die drei Jahre jüngere Eala hatte in der vergangenen Saison ihren Durchbruch geschafft, als sie als erste Spielerin von den Philippinen das Finale eines WTA-Turniers erreichte – bezeichnenderweise auf dem Rasen von Eastbourne. Zuvor hatte Linkshänderin Eala bereits beim WTA 1000 Turnier in Miami 2025 für Aufsehen gesorgt und bei ihrem Weg ins Halbfinale unter anderem die Top 5-Spielerinnen und Major-Champs Iga Swiatek und Madison Keys bezwungen.



Swiatek, Svitolina, Andreeva, Osaka & Co. – Cut liegt bei WTA-Rang 30

Apropos Swiatek: Die Wimbledonsiegerin aus Polen, aktuell die Nummer drei der Welt, führt das Feld bei den Bad Homburg Open powered by Solarwatt an. Auch Elina Svitolina (WTA-Nr. 7), frischgebackene Rom-Siegerin, sowie Mirra Andreeva (WTA-Nr. 8) und Karolina Muchova (WTA-Nr. 10) haben sich im Kurpark viel vorgenommen. Gespannt sein dürfen die Fans auch auf die viermalige Grand Slam-Siegerin und ehemalige Branchenführerin Naomi Osaka (WTA-Nr. 16). Der Hauptfeld-Cut liegt in diesem Jahr bei Weltranglistenposition 30.