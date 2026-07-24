WTA Hamburg: 3:30 Stunden! Paula Badosa scheitert erneut an Mayar Sherif

Paula Badosa hat beim WTA-250er-Turnier in Hamburg das Halbfinale verpasst. Gegen Mayar Sherif aus Ägypten unterlag die Spanierin nach einem richtigen Kraftakt mit 6:7(4), 7:6(2) und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2026, 17:08 Uhr

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© Getty Images Paula Badosa erspielte zuletzt gute Ergebnisse.

Ein unterhaltsames Marathon-Match lieferten am Nachmittag Paula Badosa und Mayar Sherif den Zuschauern am Hamburger Rothenbaum. Erst am vergangenen Wochenende trafen beide Kontrahentinnen im Endspiel im rumänischen Iasi aufeinander. Sherif gewann nach Aufgabe Badosas im zweiten Satz den Titel. Heute triumphierte die Ägypterin nach drei Sätzen erneut.

Zwei Mal servierte Mayar Sherif im ersten Durchgang zur Satzführung, doch in beiden Fällen behielt die Nummer 73 der WTA-Weltrangliste nicht die Nerven und musste so gegen Paula Badosa in den Tiebreak. Hier behielt Sherif die Oberhand, die auch im zweiten Satz die Vorzeichen umkehrte. Denn dieses Mal servierte Badosa beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn, konnte diesen jedoch noch nicht ins Ziel bringen.

Paula Badosa kämpst sich doppelt zurück

Doch der Spanierin gelang der Ausgleich nach zwei Durchgängen mit einem starken Tiebreak. Im dritten Durchgang zog dann Sherif zunächst mit einem Doppelbreak davon, Badosa kassierte dieses jedoch und stellte auf 4:4. Die Aufholjagd wurde jedoch nicht belohnt. Mit einem weiteren Aufschlagverlust geriet die ehemalige Top-ten-Spielerin erneut in Hintertreffen und unterlag abschließend nach dreieinhalb Stunden.

Im Halbfinale wartet auf Mayar Sherif die Siegerin der Partie zwischen Tamara Korpatsch und der an Position zwei gesetzten Anhelina Kalinina. Die andere Halbfinalbegegnung in der Hansetstadt steht währendessen bereits fest. Elina Avanesyan zog kampflos weiter, da die topgesetzte Oleksandra Oliynykova nicht zum match antreten konnte. Gegnerin ist Anna Bondar, die sich 6:1 und 7:6(3) gegen Alina Charaeva durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg