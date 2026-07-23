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WTA Hamburg: Badosa fixiert Rematch des Iasi-Finales gegen Sherif

Paula Badosa bezwang beim WTA 250-Turnier in Hamburg die an Nummer drei gesetzte Ungarin Panna Udvardy und trifft nun – wie zuletzt im Endspiel von Iasi - auf die Ägypterin Mayar Sherif.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 23.07.2026, 20:29 Uhr

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© Getty Images Paula Badosa präsentiert sich in Hamburg in starker Form.

Beim Turnier in Rumänien hatte Badosa im Finale gegen Sherif beim Stand von 4:6 und 0:4 verletzungsbedingt aufgeben müssen.

In Hamburg scheint die ehmalige Weltranglisten-Zweite aus Spanien nun wieder bei vollen Kräften zu sein, behielt sie doch im Achtelfinale gegen die Ungarin Panna Udvardy, immerhin die Nummer drei des Turnieres, klar mit 6:4 und 6:1 die Oberhand.

Iasi-Turniersiegerin Mayar Sherif setzte sich ihrerseits im Achtelfinale gegen die Französin Elsa Jacquemot mit 6:2 und 6:3 durch.

Korpatsch am Freitag im Einsatz

Ebenfalls den Sprung unter die letzten Acht schaffte die topgesetzte Ukrainerin Oleksandra Oliynykova, die gegen die Spanierin Leyre Romero Gormaz mit 7:6 (3), 3:6 und 6:2 gewann.

Aus deutscher Sicht wird es in Hamburg am Freitag wieder spannend. Die letzte verbliebene Lokalmatadorin im Feld, Tamara Korpatsch, trifft dann im Viertelfinale auf die Nummer zwei des Turnieres, die Ukrainerin Anhelina Kalinina.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg