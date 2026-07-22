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WTA Hamburg: Korpatsch schlägt Stusek - Brockmann und Akugue ausgeschieden

Die deutsche Nummer zwei Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Hamburg ins Viertelfinale eingezogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 21:25 Uhr

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© Getty Images Tamara Korpatsch steht in Hamburg im Viertelfinale.

Die 31-Jährige setzte sich am Mittwochabend im deutschen Duell gegen Julia Stusek (Rheinfelden) mit 6:3, 3:6, 6:3 durch und trifft nun auf die Ukrainerin Anhelina Kalinina. Für die 18 Jahre alte Stusek ist das Turnier ebenso beendet wie für Tessa Brockmann.

Brockmann, die eine Wildcard für das Turnier erhalten hatte, gab in Hamburg ihr Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour. Sie steht aktuell auf Rang 263 der Weltrangliste. Am Rothenbaum unterlag die 20-Jährige aus Itzehoe der Französin Elsa Jacquemot mit 5:7 und 1:6.

Am Abend verabschiedete sich auch Akugue, die mit dem Einzug ins Finale vor drei Jahren in Hamburg ihr bestes Ergebnis auf der WTA-Tour erreicht hatte. Die 22-Jährige aus Reinbek verlor 6:1, 3:6, 7:5 gegen die an Position vier gesetzte Anna Bondar aus Ungarn - wie schon in Runde eins des Vorjahres.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg