tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Tatjana Maria und Eva Lys sind mit von der Partie

Tatjana Maria wird (aller Voraussicht nach) als deutsche Nummer eins im Damentennis beim WTA-Tour-250-Event am Hamburger Rothenbaum an den Start gehen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 14:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Nach ihrem Überraschungserfolg im Londoner Queen's Club wird die Tatjana Maria erstmals beim WTA-Turnier in Hamburg starten, das vom 13. bis 20. Juli am Rothenbaum stattfindet. "Es bedeutet mir wirklich sehr viel, zum ersten Mal in Hamburg spielen zu dürfen und bei einem der historischsten deutschen Damenturniere aufzuschlagen", sagte Maria.

"Ich freue mich riesig, dass Tatjana Maria zugesagt hat und wir sie live in Hamburg erleben dürfen. Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was man alles mit Durchhaltevermögen, Freude an dem, was man tut und Disziplin erreichen kann", ergänzte Turnierbotschafterin Andrea Petkovic.

Seit 2001 ist die Oberschwäbin Maria auf der Tour aktiv. Bisher hat sie vier WTA-Turniere gewonnen, ein Erfolg auf einem deutschem Court fehlt ihr aber noch. Mit ihrem Sieg beim WTA-Turnier in London am vergangenen Sonntag ist die 37-Jährige auf Rang 43 in der Weltrangliste geklettert und damit die neue deutsche Nummer eins unter den Frauen. Ihre Vorgängerin Eva Lys (Rang 62) wird ebenfalls bei ihrem Heimturnier am Hamburger Rothenbaum aufschlagen.