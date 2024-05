tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

Hamburger WTA-Turnier findet nicht statt

Die Organisatoren des WTA-Turniers in Hamburg sind bei ihrer Suche nach einem Austragungsort letztlich ohne Erfolg geblieben und haben die Lizenz für ein Jahr nach Rumänien abgegeben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 13:57 Uhr

© Getty Images 2024 wird es in Hamburg kein Frauenturnier geben

Dies teilte Turnierdirektorin Sandra Reichel von der Agentur MatchMaker mit. Statt in der Hansestadt wird nun im Juni in Iasi Tennis gespielt.

"Wir sind in einem Ausnahmejahr und mussten uns schweren Herzens nach Abwägung aller erdenklichen Szenarien für eine Zwangspause des Turniers entscheiden – auch um die Lizenz nicht zu gefährden", sagte Reichel: "Für die Zukunft sind wir bereits in guten Gesprächen, um eine langfristige Lösung in Hamburg auszuarbeiten. Hamburg verdient ein Weltklasse-Damentennisturnier."

Die zunächst eingeplante Anlage des THC von Horn und Hamm kam aufgrund parallel stattfindender Rap-Konzerte nicht mehr infrage. Zuvor hatte MatchMaker sowohl das Hamburger ATP- als auch das WTA-Turnier am traditionsreichen Rothenbaum veranstaltet. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) vergab dann aber seine Herrenlizenz an die Agentur Tennium, woraufhin sich die Veranstalter des Frauenturniers nach einem neuen Stadion umschauten. Das ATP-Turnier findet vom 13. bis 21. Juli am Rothenbaum statt.