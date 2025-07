tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Werner im Achtelfinale von Hamburg ausgeschieden

Caroline Werner ist beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen die topgesetzte Jekaterina Alexandrowa hatte die 29-Jährige aus Karlsruhe deutlich das Nachsehen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.07.2025, 20:32 Uhr

Ernüchternde deutsche Bilanz

Tennisspielerin Caroline Werner ist als letzte verbliebene deutsche Starterin beim WTA-250-Turnier in Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden. Die 29 Jahre alte Karlsruherin verlor ihr Match gegen die topgesetzte Jekaterina Alexandrowa 2:6, 2:6. Am Vortag hatten bereits Lokalmatadorin Tamara Korpatsch (Hamburg) und Nastasja Schunk (Mainz) den Einzug in die Runde der besten Acht beim Sandplatzevent verpasst.

Klare Niederlage

Werner, die zuvor Valentina Steiner (Stuttgart) besiegt hatte, war gegen Alexandrowa chancenlos. Nach 1:06 Stunden verwandelte die Russin, die nun auf die Ungarin Anna Bondar trifft, ihren dritten Matchball.

Sieben Deutsche, null Viertelfinale

Insgesamt sieben deutsche Tennisspielerinnen waren beim mit rund 235.000 Euro dotierten Sandplatzturnier am Rothenbaum im Hauptfeld an den Start gegangen. Die an Nummer drei gesetzte Tatjana Maria (Bad Saulgau), Noma Noha Akugue (Reinbek) sowie Jule Niemeier (Dortmund) scheiterten jeweils an ihrer Auftakthürde.