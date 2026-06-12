WTA: Mirra Andreeva sagt Start in Berlin ab

French-Open-Siegerin Mirra Andreeva wird in der kommenden Woche nicht in Berlin starten. Ebenfalls nicht dabei sein wird Belinda Bencic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 11:09 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva wird 2026 nicht auf dem Rasen von Berlin aufschlagen

Der zeitliche Abstand zum großen Finale der Frauen in Roland-Garros war Mirra Andreeva dann doch zu kurz. Die Russin, die am vergangenen Samstag mit einem letztlich ungefährdeten 6:3 und 6.2 gegen die Polen Maja Chwalinska ihren ersten Major-Titel holen konnte, nimmt sich noch etwas Zeit. Und wird erst in Bad Homburg wieder aufschlagen.

Ebenfalls fehlen wird Belinda Bencic. Die Schweizerin musste ja schon diese Woche im Londoner Queen´s Club passen, jetzt fehlt Bencic wegen anhaltender Probleme mit dem Knöchel auch in Berlin.

Serena Williams wohl im Doppel mit Karolina Muchova

Von diesen beiden Absagen profitieren Elise Mertens und Diana Shnaider, die damit direkt in das Hauptfeld rutschen. Shnaider hatte zuletzt bei den French Open ja Turnierfavoritin Aryna Sabalenka geschlagen und das Halbfinale erreicht, musste sich dort aber Chwalinska geschlagen geben.

Viel Aufmerksamkeit wird derweil erneut Serena Williams zuteil werden, deren Comeback in London durch die Verletzung von Doppelpartnerin Victoria Mboko ja kürzer ausgefallen ist als erhofft. Williams wird in Berlin aller Voraussicht nach gemeinsam mit Karolina Muchova antreten.